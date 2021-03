UE/Presidência

Portugal quer aproveitar este período "ao leme do Conselho" para "reforçar a dimensão social da União Europeia" e conta "reunir todas as forças" na Cimeira do Porto, em maio, para dar "um novo ímpeto" ao Pilar Social europeu.

Intervindo hoje, em representação do Conselho, num debate no Parlamento Europeu sobre o plano de ação recentemente proposto pela Comissão Europeia para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus exortou todos os atores a juntarem forças para fazer da Cimeira Social do Porto um momento-chave no processo de superar a crise e construir ao mesmo tempo uma Europa social mais forte.

"É altura de agir e dar um novo ímpeto ao Pilar e traduzir os princípios em ações. Neste sentido, saudamos o recém-adotado plano de ação da Comissão Europeia para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e todos os instrumentos associados enquanto passos significativos rumo à construção de uma Europa Social mais forte", declarou Ana Paula Zacarias.