Novo Banco

O antigo presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal (BdP) João Costa Pinto disse hoje no parlamento que devia ter havido intervenção política no BES durante o programa da 'troika'.

"Uma intervenção, que devia ter acontecido, mais enérgica, e uma intervenção que evitasse os problemas que o relatório refere, para ser conduzida, tinha que ter uma componente política", defendeu o autor do relatório que avaliou a conduta do BdP até à resolução do antigo BES.

João Costa Pinto falava na comissão de inquérito às perdas do Novo Banco e imputadas ao fundo de resolução, ressalvando que neste aspeto estava a dar a sua opinião pessoal e não se referia às conclusões do relatório que elaborou.