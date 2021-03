Actualidade

O economista-chefe da consultora Eaglestone considerou hoje à Lusa que a subida dos preços do petróleo é uma notícia positiva para Angola, podendo transformar um défice orçamental de 2,2% num excedente de 3%.

"O orçamento atual de 39 dólares por barril pressupõe um défice orçamental de 2,2% do PIB, mas fazendo uma análise de sensibilidade a diferentes preços médios para o resto do ano, constatamos que se o preço ficar nos 60 dólares, isso significa que as receitas públicas ficariam 27% acima das estimativas iniciais, o que se traduz num superávite de 3%", disse Tiago Dionísio em declarações à Lusa.

Comentando o impacto do aumento dos preços do petróleo nas contas públicas angolanas, o analista lembrou que o preço médio do barril de petróleo nos dois primeiros meses foi de 58 dólares e atualmente está nos 67, tendo mesmo ultrapassado a barreira dos 70 dólares já este mês, na sequência de um ataque na Arábia Saudita.