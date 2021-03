Covid-19

A portaria sobre o incentivo para a recuperação de consultas presenciais nos cuidados de saúde primários foi hoje publicada pelo Governo em Diário da República, definindo a sua realização "fora do horário de trabalho" por equipas de profissionais.

Segundo a portaria n.º 54/2021, que entra em vigor a partir de quinta-feira e é válida até ao final do ano, "o presente incentivo consiste na criação, excecional e temporária, de uma carteira adicional de serviços a contratualizar" com as unidades de saúde familiar (USF) e unidades de cuidados de saúde personalizados (UCSP), sendo esta atividade "paga por unidade de produção, independentemente do tempo afeto à mesma".

Entre os atos previstos encontram-se consultas médicas e outras consultas associadas não relacionadas com a covid-19 "a pedido do utente, familiares, cuidadores formais ou informais, por motivo não relacionado com doença aguda"; consultas a pedido de outras unidades dos agrupamentos de centros de saúde, hospitais, SNS24 ou da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados; consultas no âmbito de programas de vigilância ou de rastreio de base populacional e, finalmente, ao domicílio.