Moçambique/Ciclones

Dias e noites em cima das árvores e bebés agarrados a troncos para não caírem nas águas que teimavam em subir são algumas das memórias que atormentam os sobreviventes do ciclone Idai, que atingiu Moçambique há dois anos.

O relato é de Carlos Almeida, o coordenador nacional da Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) Helpo, que chegou à zona afetada pelo Idai poucos dias depois de o ciclone atingir a região.

Em declarações à agência Lusa, disse que quando aterrou em Moçambique se deparou com um cenário desanimador, com as crianças e as mulheres grávidas numa situação de ainda maior fragilidade.