Guiné Equatorial

O embaixador da Guiné Equatorial na União Europeia disse hoje esperar a solidariedade dos parceiros internacionais após as explosões na cidade de Bata no domingo, admitindo que o país nunca enfrentou uma crise de proteção civil desta dimensão.

"Nunca enfrentámos uma catástrofe com esta magnitude. Os serviços de proteção civil reagiram de forma exemplar", mas "nenhum país está pronto para responder de forma imediata perante uma situação tão inesperada e tão desgraçada como esta", afirmou à Lusa Carmelo Nvono Ncá.

As explosões no quartel militar da Unidade de Intervenção Rápida de Nkuatamana, na cidade portuária de Bata, a maior da parte continental do país, causaram mais de uma centena de mortos e centenas de feridos, mas ainda falta retirar muitas pessoas dos escombros, que se estendem por áreas em redor do perímetro militar.