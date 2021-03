Actualidade

A presidente da Comunidade Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular (direita), dissolveu o parlamento regional para convocar eleições antecipadas na região em que se encontra a capital de Espanha.

Fontes do Governo regional citadas pela agência EFE avançam que Isabel Díaz Ayuso, que dirige um executivo de coligação entre o Partido Popular (PP) e o Cidadãos (direita liberal), tomou esta decisão para impedir que este último se junte ao Partido Socialista (PSOE) na apresentação de uma moção de censura ao executivo da região.

A decisão foi tomada depois da apresentação de uma moção de censura do PSOE e do Cidadãos na comunidade de Múrcia (sudeste), onde este segundo partido também é o parceiro minoritário do PP no governo de coligação regional.