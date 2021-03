Novo Banco

O antigo presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal (BdP) João Costa Pinto defendeu hoje na audição da comissão de inquérito que "há perdas que podiam ter sido evitadas" no Novo Banco.

Na primeira audição da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, o autor do relatório que avaliou a conduta do BdP até à resolução do antigo BES disse que "mesmo depois de ter sido vendido, como foi vendido", as coisas "podiam ter corrido de maneira distinta".

"É evidente que se diz que tinha que ser rapidamente porque havia compromissos para com a Comissão, a DGComp e o Banco Central Europeu. Primeiro esses compromissos nunca deviam ter sido aceites da forma como foram, mas depois de ter sido, a gestão no Novo Banco não precisou do tempo todo que foi dado que foram cinco anos", criticou.