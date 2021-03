Actualidade

A tecnológica Decode faturou 580 mil euros em 2020, acima dos 450 mil euros projetados, e pretende quadruplicar o volume de negócios este ano para 2,3 milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

Em 2021, a empresa especializada em desenvolvimento de 'software' ('web' e 'mobile'), 'data strategy' (BI e 'Big Data Analytics') e 'digital experiences' ('UX Lab' e 'Design Solutions') prevê ainda alcançar uma equipa de 60 colaboradores, mais 24 do que ano anterior.

"A ambição de forte incremento de faturação para 2021 assenta no trabalho de preparação realizado no ano passado, na confiança de ter uma oferta apoiada num modelo de serviços ('turn-key' ou 'on demand') adequado aos desafios de digitalização das empresas, na concretização dos primeiros projetos 'turn-key', no estabelecimento de uma parceria estratégica no mercado brasileiro e no lançamento do produto Up4Biz", refere a Decode em comunicado.