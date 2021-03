Actualidade

A Câmara Municipal da Guarda pretende que a candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027 envolva "cada vez mais" a comunidade, a sociedade e o mundo associativo, disse hoje o seu presidente.

A autarquia, com a colaboração do Clube Escape Livre, realizou hoje uma ação de promoção da Guarda a Capital Europeia da Cultura junto dos automobilistas, na Avenida Rainha Dona Amélia, uma das entradas na cidade, com a distribuição de um autocolante com a mensagem "Contem Comigo", da revista Escape Livre Magazine e da agenda da candidatura.

Segundo o autarca Carlos Chaves Monteiro, a Guarda está a elaborar "uma candidatura inclusiva, abrangente, que enriquece cada uma das ações que desenvolve, envolvendo as associações, as entidades, os cidadãos", como aconteceu hoje durante a manhã.