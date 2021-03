Novo Banco

O antigo presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal (BdP), João Costa Pinto, disse hoje no parlamento que os bancos centrais como o português ou o europeu têm "uma cultura de sigilo" com a qual não concorda.

"Há uma parte da cultura de banco central que, por exemplo, está presente também no Banco Central Europeu e no próprio sistema europeu de bancos centrais, que é uma cultura com a qual eu não estou de acordo, que é uma cultura de sigilo", disse hoje aos deputados na comissão de inquérito às perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução.

Neste âmbito, João Costa Pinto referiu, em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal João Cotrim Figueiredo, que a cultura no Banco de Portugal é também esta, mas não específica do caso português, sendo transversal à Europa.