Actualidade

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) deverá encerrar o PREVPAP e o seu prolongamento com a integração de perto de 1.200 pessoas, revelou hoje o secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita.

Durante uma audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social, no Parlamento, o governante fez um balanço do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), rejeitando críticas dos deputados relacionadas com um número de vagas abertas inferior aos pareceres positivos da comissão de avaliação bipartida (CAB) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que avaliou os candidatos a vínculos mais permanentes.

O secretário de Estado revelou que em vários casos os colaboradores foram integrados em outros ministérios, como na Educação, entre outras áreas.