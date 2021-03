Actualidade

O antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau Manuel Saturnino da Costa morreu hoje em Bissau, aos 78 anos, vítima de doença, disseram à Lusa fontes familiares.

Nascido em Bolama, no arquipélago dos Bijagós, Saturnino da Costa foi militante e dirigente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), do qual foi um dos comandantes durante a luta armada pela independência.

Conhecido no país pelo nome de comandante Manuel Saturnino, o ex-militar e político incompatibilizou-se com a atual liderança do PAIGC, passando a ser conotado com o Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), partido fundado por dissidentes do PAIGC.