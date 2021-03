Actualidade

O ministro da Agricultura e do Ambiente cabo-verdiano afirmou hoje que Cabo Verde tornou-se em 2020 no "segundo mais importante" ponto de desova de tartarugas marinhas, com o número de ninhos num recorde de quase 200.000.

De acordo com os números avançados pelo ministro Gilberto Silva no debate de hoje no parlamento, sobre agricultura e ambiente, Cabo Verde viu o total de 10.725 ninhos de tartarugas detetados no arquipélago em 2015 aumentar para 198.787 ninhos em 2020, "quase 19 vezes mais".

"Cabo Verde passou a ser o segundo ponto mais importante da desova de tartarugas marinhas no mundo", afirmou o governante.