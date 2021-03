Guiné Equatorial

Pelo menos 300 casas foram destruídas e o principal laboratório de testes à covid-19 fortemente danificado, após as explosões de domingo na cidade equato-guineense de Bata, segundo um relatório das Nações Unidas hoje divulgado.

De acordo com documento do gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), as imagens de satélite mostram que as explosões causaram "danos consideráveis" num raio de 800 metros.

"As primeiras avaliações confirmam que só no recinto militar 300 casas ficaram destruídas", adianta o relatório, que reporta a terça-feira.