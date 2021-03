Covid-19

Os governos dos países com as 50 economias mais importantes do mundo investiram apenas pouco mais de 2,5% em medidas "verdes" de recuperação da crise causada pela pandemia da covid-19, segundo um relatório hoje divulgado.

O relatório, publicado pelo Observatório da Recuperação Global, impulsionado pelo Programa da ONU para o Meio Ambiente e pela universidade britânica de Oxford, revela que estes países gastaram 368 mil milhões de dólares de um total de 14,6 biliões em medidas de recuperação ambiental de curto e longo prazo, como a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

O documento, que apresenta dados de 2020, analisa 3.500 políticas públicas das 50 economias mais importantes do mundo recenseadas pela Universidade de Oxford, advertindo que o foco "unidimensional na recuperação económica a curto prazo corre o risco de exacerbar ainda mais as crises sociais e ambientais a longo prazo".