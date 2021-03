Covid-19

O Governo da Madeira vai manter esta semana as medidas de prevenção contra a covid-19 e proceder à vacinação a cerca de 5.000 elementos da comunidade educativa, anunciou hoje o presidente do executivo.

Miguel Albuquerque falava à margem da visita que efetuou às obras de remodelação do centro de saúde Dr. Agostinho Cardoso, no Funchal, para a instalação do Centro de Rastreios da Região Autónoma da Madeira, integrando, entre outros, os exames do cancro da mama.

O chefe do Executivo Regional de coligação PSD/CDS adiantou que, nas próximas semanas, vão ser vacinados "professores, auxiliares, educadores de infância, administrativos", todos elementos que "estão em contacto com crianças até ao 6.º ano".