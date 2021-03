Covid-19

Um livro sobre a resposta do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) à primeira vaga da pandemia da covid-19 vai ser apresentado, na sexta-feira, enquanto homenagem aos profissionais da instituição.

"Foram os profissionais do CHUC, com o seu saber e experiência, com o seu profissionalismo e sentido humano e de pertença, que fizeram acontecer a resposta pronta e adequada, que este livro reflete, no combate à covid-19", afirma o coordenador da edição, Fernando Regateiro, na obra "CHUC e a pandemia covid-19".

Editado pela "Diário de Bordo", o livro, com 321 páginas, "congrega contributos de mais de 60 profissionais do CHUC e do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do Centro que, no terreno, planearam e fizeram acontecer a resposta à primeira vaga", disse hoje Fernando Regateiro à agência Lusa.