O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) contempla um investimento de 40 milhões de euros (ME) na área das florestas para a Administração Interna, com 34,2 ME destinados ao combate aos incêndios rurais, anunciou hoje o Governo.

"O investimento no sistema de Emergência e Proteção Civil tem sido uma das prioridades do Ministério da Administração Interna e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) constitui-se como mais um instrumento de reforço desta área estratégica para a segurança dos portugueses", lê-se na nota enviada à comunicação social pelo gabinete do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Este investimento de 40 milhões vai ser financiado a 100% pelo programa "Next Generation EU", e a 'fatia de leão' vai ser alocada ao reforço da capacidade de resposta operacional no combate aos incêndios rurais, que ascende a 34,2 milhões de euros.