O Partido de Renovação Social (PRS) condenou hoje os "atos de justiça privada" e repudiou o ataque contra o bloguista guineense Aly Silva, sequestrado e espancando terça-feira em Bissau, capital da Guiné-Bissau.

"Seja quais forem as motivações, tal como no passado, o PRS não deixa de condenar veementemente atos de justiça privada, iniciativas que, aliás, não se enquadram nos ideais que enformam a nossa filosofia política e muito menos o ideário político advogado pela grande família Internacional Centrista, da qual fazemos parte", referiu um comunicado assinado pelo presidente do partido, Alberto Nambeia.

Segundo o PRS, delitos de opinião "não existem" no ordenamento jurídico guineense.