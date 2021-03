Covid-19

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças aprovaram hoje, por unanimidade, o requerimento do Bloco de Esquerda para uma audição urgente do governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, sobre as moratórias bancárias.

No requerimento a solicitar a presença do governador do BdP na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), o Bloco de Esquerda aponta o conjunto das moratórias em vigor (públicas e privadas) como "provavelmente o maior balão de oxigénio" das empresas e famílias perante a crise económica, tendo em conta "os insuficientes e tardios apoios do Estado".

Com esta audição, o BE pretende discutir os diferentes aspetos das moratórias, mas, em particular, "garantir a proteção de todas as pessoas para quem a moratória termina em março".