Novo Banco

O antigo presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal (BdP) considerou hoje que a resolução do BES foi para a "tecnocracia europeia" uma "espécie de experimentação de laboratório" que não voltou a ser repetida com a mesma dimensão.

João Costa Pinto, autor do relatório que avaliou a conduta do BdP até à resolução do BES, foi hoje o primeiro dos cerca de 70 nomes a ser ouvidos na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

"Aquela tecnocracia europeia, quer na DGComp quer na supervisão única estava com uma sede tremenda de aplicar a nova legislação. O BES, estou convencido, que para eles foi uma espécie de experimentação de laboratório que não foi repetida por mais ninguém com a dimensão que foi. Os italianos recusaram-se a fazer isso. Ninguém mais o fez", criticou.