Actualidade

A comissão permanente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau condenou hoje o ataque ao bloguista guineense Aly Silva e exigiu às autoridades a sua investigação.

O parlamento guineense condenou com "veemência o rapto e o espancamento do cidadão, jornalista e bloguista António Aly Silva" e exigiu às "autoridades a adoção de medidas urgentes e apropriadas com vista à descoberta dos autores deste hediondo ato" e a sua entrega "à justiça", referiu uma deliberação enviada à Lusa, após uma reunião da comissão permanente.

O bloguista guineense Aly Silva foi sequestrado e espancado, na terça-feira, no centro de Bissau, tendo depois sido abandonado nos arredores da cidade, um caso denunciado pela Liga Guineense dos Direitos Humanos.