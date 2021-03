Covid-19

A vacinação da população contra a covid-19 em São Tomé e Príncipe, que arranca na próxima segunda-feira, só deverá estar concluída em 2022, afirmou hoje o ministro da Saúde, após a apresentação do plano aos parceiros.

De acordo com o plano de vacinação, que foi hoje apresentado no Palácio do Governo, o intervalo entre a toma da primeira e da segunda doses da vacina será "de oito a 12 semanas", de forma a gerir a chegada de doses ao país para garantir que não haverá qualquer interrupção.

"E, em função da percentagem, nós pensamos concluir todo o processo em 2022", esclareceu o ministro da Saúde, Edgar Neves.