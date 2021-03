Actualidade

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva rejeitou hoje o ódio no Brasil, dois dias após a justiça anular todas as suas condenações, e disse que quer percorrer o país para denunciar as ações do Presidente, Jair Bolsonaro.

"Não há mais espaço para guardar ódio (...) A Lava Jato desapareceu da minha vida. Não espero que as pessoas que me acusam parem de me acusar. Estou satisfeito que tenha sido reconhecida aquilo que meus advogados vem dizendo há muito tempo", afirmou Lula da Silva, numa conferência de imprensa em São Bernardo do Campo.

Esta foi a primeira vez que o maior líder da esquerda brasileira falou sem o peso de condenações judiciais, em quase quatro anos.