Actualidade

Os Estados Unidos vão apresentar as suas metas de redução de gases de efeito de estufa durante a cimeira internacional do clima, organizada em abril por Washington, anunciou o enviado para o clima dos EUA, John Kerry.

Durante uma visita a Paris, e numa conferência de imprensa conjunta com o ministro da Economia francês, Bruno Le Marie, Kerry anunciou que a contribuição nacional dos EUA para a redução de gases de efeito de estufa será apresentada na cimeira, que decorrerá em Washington em 22 de abril, o Dia da Terra.

O acordo de Paris - do qual o ex-Presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos, mas para o qual o novo Presidente, Joe Biden, decidiu regressar - permite aos estados signatários definirem as suas próprias metas de redução de emissões de carbono, mas exige que revejam regularmente os seus compromissos, de forma a limitar o aquecimento global a mais dois graus Celsius em comparação com o período da era pré-industrial.