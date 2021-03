Covid-19

A Segurança Social pagou no último ano mais de 3.000 milhões de euros em apoios extraordinários para atenuar os impactos económicos da pandemia, abrangendo 2,7 milhões de pessoas e 166 mil empresas, anunciou hoje a ministra da tutela.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que falava aos jornalistas, no final de uma reunião de concertação social, salientou que este montante não inclui prestações de desemprego, mas sim e apenas medidas de apoio extraordinárias para a manutenção do emprego e do rendimento das famílias, dos trabalhadores independentes e dos sócios gerentes de empresas, atribuídas desde março de 2020.

De entre os apoios atribuídos desde março do ano passado, a governante referiu os apoios extraordinários a 273.000 trabalhadores independentes, sócios gerentes ou informais, no valor de 333 milhões de euros.