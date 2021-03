Covid-19

O Alto Comissariado para a Covid-19 da Guiné-Bissau anunciou hoje que o país aprovou o uso de três vacinas, homologadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), contra a infeção provocada pelo novo coronavírus.

"Trata-se das vacinas da Pfizer/BioNTech, Astrazeneca/Oxford e AstraZeneca do Serum Institute da Índia, as quais serão integradas no Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19, submetido ao Mecanismo de Acesso Global para Vacinas COVID-19 (COVAX) a 9 de fevereiro do corrente ano e já aprovado", refere o comunicado.

O Alto Comissariado refere também que mais vacinas poderão ser aprovadas, "caso sejam homologadas pela Organização Mundial de Saúde".