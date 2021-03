Covid-19

O Governo do Japão vai adiar, por um ano, o pagamento do serviço da dívida por Cabo Verde, no valor superior a 600 mil euros, conforme acordo que vai ser assinado na quinta-feira, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Governo cabo-verdiano explicou que o acordo insere-se na Iniciativa de Suspensão da Dívida, aprovada em 2020 pelo G20 e endossada pelos países credores membros do Club de Paris, através do Memorando de Entendimento sobre o tratamento do serviço da dívida de Cabo Verde, assinado em 12 de agosto de 2020, "para ajudar" o país "na luta contra as consequências provocadas pela pandemia de covid-19".

O entendimento com o Japão envolve um "Acordo por Troca de Notas" e refere-se "ao adiamento, por um período de um ano, do pagamento do serviço da dívida bilateral que Cabo Verde" perante as autoridades japonesas, num montante total de 78,2 milhões de ienes, equivalente a cerca 67 milhões de escudos (603 mil euros).