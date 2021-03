Actualidade

O ministro das Infraestruturas vai apresentar uma participação criminal contra o presidente do Conselho de Administração da Groundforce e administrador da Pasogal, Alfredo Casimiro, devido à divulgação de uma gravação de uma conversa entre os dois, segundo fonte do Ministério.

"O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, vai avançar com uma participação criminal contra Alfredo Casimiro junto do Ministério Público", disse à agência Lusa fonte oficial deste ministério.

Esta decisão do governante é justificada com a "divulgação de uma gravação de parte de uma conversa privada" entre o ministro e o presidente do Conselho de Administração da Groundforce) e administrador da Pasogal, acionista maioritário, Alfredo Casimiro, acrescentou.