Covid-19

A Espanha registou hoje 13.459 novos casos de covid-19, elevando para 3.178.442 o total de infetados até agora no país, no dia em que Governo e regiões chegaram a acordo sobre as medidas mínimas a aplicar na Páscoa.

O Ministério da Saúde espanhol também contabilizou mais 234 mortes desde terça-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 71.961.

O número diário de notificações de novos casos subiu de terça-feira para hoje de 4.013 para 13.459, e o de mortes baixou de 291 para 234.