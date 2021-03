Actualidade

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares aos jogadores do Sporting Palhinha, Feddal e Luís Neto e ao diretor desportivo dos 'leões', Hugo Viana, anunciou hoje aquele órgão federativo.

O CD da FPF refere que os processos disciplinares se devem à "inobservância de outros deveres em jogo a contar para a I Liga, na sequência da convolação de processo de inquérito, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP [Liga Portuguesa de Futebol Profissional]".

Contudo, o CD não especifica as razões que levaram à abertura do procedimento disciplinar aos três jogadores e ao dirigente, nem a que jogo do Sporting na I Liga diz respeito.