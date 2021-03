Covid-19

O Governo timorense publicou hoje novas regras a aplicar durante o período de cerca sanitária e confinamento obrigatório em Díli, bem como um conjunto de medidas para a sua implementação, como a proibição de circulação de transportes públicos.

A nova resolução do Governo, que altera a aprovada na segunda-feira e que resultou da reunião do Conselho de Ministros, publicada no Jornal da República, determina que agora tanto as entradas como as saídas na capital passam a requerer autorização prévia.

Até aqui apenas as saídas da zona da cerca necessitavam dessa autorização.