Covid-19

Quase um milhão de australianos vão poder voar dentro do país a metade do preço, beneficiando de um plano governamental para impulsionar o turismo interno, já que as fronteiras internacionais continuam fechadas devido à pandemia.

O primeiro-ministro, Scott Morrison, anunciou que o Governo vai gastar 1,2 mil milhões de dólares australianos (778 mil euros) para subsidiar cerca de 800 mil bilhetes de avião para regiões distantes das grandes cidades e "fortemente dependentes do turismo internacional".

O objetivo é encorajar os australianos a irem de férias para destinos tão famosos como a Grande Barreira de Corais, o local sagrado de Uluru para os aborígenes e as praias de Goad Coast. A oferta inclui 13 destinos.