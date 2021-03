Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje mais dois infetados com o novo coronavírus no município de Covalima e 12 em Díli, elevando para 36 os casos detetados na capital timorense, onde há já 12 focos da doença.

O coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, disse que foi identificado um caso no bairro de Bebonuk e oito adicionais associados à Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE).

Há ainda dois casos relacionados com os focos associados ao Ministério das Finanças e ao Ministério dos Transportes, e outro ainda na Aldeia 04 de Setembro, em Tasi Tolu.