Covid-19

As reservas dos bancos comerciais que operam em Cabo Verde aumentaram em 2020 para 492 milhões de euros, renovando novos máximos apesar dos efeitos económicos da pandemia de covid-19, segundo dados oficiais compilados hoje pela Lusa.

De acordo com um relatório mensal do Banco de Cabo Verde (BCV) com o balanço consolidado dos bancos de depósitos, as reservas bancárias, normalmente colocadas pela banca à guarda do banco central para situações de emergência, atingiram em 2017 os 47.140 milhões de escudos (424,5 milhões de euros) e em 2018 cresceram para 49.521 milhões de escudos (446 milhões de euros).

De 2019 para 2020, essas reservas, segundo os dados do BCV compilados pela Lusa, cresceram 1%, para quase 54.642 milhões de escudos (492 milhões de euros) no final de dezembro passado.