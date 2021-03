Actualidade

Um estudo de investigadores portugueses mostrou que as crianças com irmãos têm melhores resultados nas competências motoras do que os filhos únicos.

O trabalho, desenvolvido por investigadores de diversas instituições, entre elas a Faculdade de Motricidade Humana (Universidade de Lisboa), a Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, e as escolas superiores de educação de Lisboa, Coimbra e Bragança, analisou crianças de entre 3 e 6 anos de idade.

A investigação mostrou que, nestas idades, as crianças que vivem com irmãos em casa, independente da idade e do sexo, têm melhores valores de competência motora total, o que pode indicar "uma tendência para desenvolver melhor competência motora no futuro".