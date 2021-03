Actualidade

A PSP realizou 33 buscas por suspeita de tráfico de estupefacientes, deteve 10 pessoas e constituiu outras cinco arguidas, e apreendeu 340 doses de várias drogas e armas numa operação nos municípios de Portimão e Silves, disse hoje fonte policial.

O comissário Fábio Coelho, da Esquadra de Investigação Criminal da divisão de Portimão da PSP, disse à agência Lusa que, durante as diligências, as autoridades apreenderam 340 doses de várias drogas, dinheiro e armas, e que sete dos detidos vão ser hoje presentes ao juiz de instrução criminal para aplicação de eventuais medidas de coação.

A operação foi executada na quarta-feira, com "33 buscas, 20 das quais domiciliárias e as outras 13 a veículos", e levou à "detenção de 10 indivíduos, com idades entre 20 e os 38 anos, e à constituição como arguidos de mais cinco cidadãos, igualmente por suspeitas de tráfico de estupefacientes", afirmou a fonte da PSP.