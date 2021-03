Actualidade

O Governo de Macau disse hoje que "defende e apoia firmemente" a aprovação hoje pelo órgão máximo legislativo da China da proposta de reforma eleitoral em Hong Kong, para reforçar a presença de Pequim na cidade semiautónoma.

"O regime eleitoral é parte integrante e importante do sistema político. E o aperfeiçoamento dos sistemas eleitorais das Regiões Administrativas Especiais (RAE) é efetuado com base na Constituição da República Popular da China, sendo muito significativo para o Governo Central exercer de forma eficaz o poder pleno da governação", indicou o Gabinete de Comunicação Social de Macau, em comunicado.

As autoridades do antigo território administrado por Portugal acrescentam ainda que o objetivo da China passa por "aperfeiçoar o sistema eleitoral daquela Região Administrativa, como forma de defender a soberania, segurança e interesses de desenvolvimento do país".