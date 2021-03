Actualidade

Quatro milhões de euros vão ser investidos para criar melhores condições de acesso a bens culturais, através da reabilitação, salvaguarda, conservação, restauro e valorização de sete monumentos nacionais dos distritos de Coimbra e Viseu.

Segundo a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), nos últimos meses, foram aprovadas sete candidaturas no contexto do Programa Operacional Centro 2020.

Destes projetos, já se encontram em execução as obras do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (Coimbra), da igreja do Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão (Mangualde) e da Igreja do Carmo (Coimbra).