O projeto "Capacitar para Partilhar", desenvolvido por quatro entidades do concelho de Alvaiázere, no distrito de Leiria, quer aproximar famílias e vizinhos para combater a solidão e isolamento dos idosos.

"O projeto surgiu por se tratar de uma zona muito despovoada, muito rural e desertificada, e da necessidade de prestar algum acompanhamento a pessoas que estão realmente muito isoladas", afirmou à agência Lusa Leonor Atalaia, gerontóloga social.

Segundo esta técnica, pretende-se "não olhar para as pessoas de uma forma assistencialista, mas, sim, retirar o melhor que têm para oferecer", com o intuito "de haver muita partilha entre as comunidades, os vizinhos e também estreitar relações com familiares".