Actualidade

O fotógrafo Edgar Martins vai participar, na quarta-feira, numa conversa virtual, a propósito da exposição organizada pelo Herbert Art Gallery & Museum, em Coventry, acessível pela Internet, que resultou de um projeto do português numa prisão em Birmingham.

A conversa, conduzida pelo escritor e académico britânico Mark Durden, pretende discutir o projeto em detalhe, examinando os temas, intenções e resultados do trabalho feito ao longo de três anos com presidiários, famílias e pessoas e organizações e indivíduos locais, em torno da HM Prison Birmingham, a maior prisão de categoria B na região de Midlands, centro de Inglaterra.

A exposição "What Photography & Incarceration have in Common with an Empty Vase" é a maior exposição que resultou do projeto, reunindo mais de 100 obras, vídeo e foto-instalações.