A Polónia e a Hungria anunciaram hoje que entraram com uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) para contestar o mecanismo que condiciona o acordo dos fundos europeus ao respeito pelas regras do estado de direito.

"Consideramos que este tipo de soluções não tem fundamento nos Tratados, são uma ingerência nas competências dos Estados-membros [da UE] e violam a legislação da União Europeia", afirmou num comunicado oficial o Governo polaco.

"A UE não tem competência para definir o conceito de Estado de direito", insiste o Governo polaco na nota publicada no seu portal oficial.