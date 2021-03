Covid-19

A Comissão Europeia prolongou hoje até ao final de junho o mecanismo de transparência e autorização para as exportações de vacinas contra a covid-19, face aos "atrasos persistentes em alguns fornecimentos" para a União Europeia.

Adotado pelo executivo comunitário no final de janeiro, para assegurar que as vacinas produzidas na Europa cobrem toda a população europeia e que os fornecimentos previstos nos contratos assinados com as empresas farmacêuticas são respeitados, este mecanismo era válido até 12 de março.

Bruxelas decidiu agora prolongá-lo por mais três meses e meio.