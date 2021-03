Guiné Equatorial

As autoridades da Guiné Equatorial detiveram um militar das forças especiais, suspeito de ter provocado as explosões no quartel de Nkuantoma, que mataram mais de 100 pessoas, anunciou hoje o vice-presidente equato-guineense, Teodoro Nguema Obiang.

"Detivemos um militar das forças especiais como suspeito de ter provocado a catástrofe que aconteceu no acampamento de Nkuantoma, mas para tranquilidade de todos a investigação continua aberta", escreveu Teodoro Nguema Obiang, conhecido como 'Teodorin', numa publicação na sua conta na rede social Twitter.

Numa publicação posterior, sublinhou que as investigações às causas da explosão continuam.