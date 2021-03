Actualidade

O treinador espanhol Julio Velázquez foi hoje oficializado pelo Marítimo para suceder a Milton Mendes no comando técnico da equipa da I Liga portuguesa de futebol, atual lanterna-vermelha do campeonato.

Julio Velázquez foi apresentado pelo presidente do Marítimo, Carlos Pereira, em conferência de imprensa que teve lugar no Complexo Desportivo do clube 'verde rubro', na véspera do dérbi madeirense diante do Nacional.

Aos 39 anos, o espanhol volta ao futebol português, depois de ter orientado o Belenenses, entre 2015 e 2016, e o Vitória de Setúbal, em 2019/20.