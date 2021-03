Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) manteve hoje as taxas de juro, mas sinalizou que espera um aumento do ritmo do programa de compras de ativos no âmbito da pandemia no próximo trimestre.

No comunicado emitido após reunião do Conselho de Governadores, o BCE refere que, com base "numa avaliação conjunta das condições de financiamento e das perspetivas de inflação", é esperado que "as compras no âmbito do PEPP [programa de compras de emergência pandémica] no próximo trimestre sejam conduzidas a um ritmo significativamente superior do que durante os primeiros meses deste ano".

As taxas de juro das principais operações de refinanciamento, do instrumento de cedência marginal e de depósitos também se mantêm-se em 0,00%, 0,25% e -0,50%, respetivamente.