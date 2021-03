Óbito/Francisco C. Domingues

As cerimónias fúnebres do historiador Francisco Contente Domingues, que morreu na quarta-feira, em Lisboa, aos 62 anos, realizam-se no próximo fim de semana, na capital, informou hoje a Academia de Marinha, da qual era membro.

"O corpo do professor Contente Domingues estará presente na Igreja de São João de Deus, no próximo sábado, a partir das 17:00. No domingo, o corpo seguirá para o cemitério do Alto de S. João onde, às 12:00, será cremado", comunicou a Academia.

Professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, especialista da História da Expansão Portuguesa e da Navegação, Francisco Contente Domingues era "o nosso maior especialista em História das Navegações e da Expansão Portuguesa e Europeia", segundo o historiador de Arte Vítor Serrão, também catedrático da Faculdade de Letras.