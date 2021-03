Etiópia

A União Europeia manifestou hoje "grandes preocupações" com a situação na região do Tigray, na Etiópia, e sublinhou que, apesar da "parceria estratégica" com o país, o Governo etíope deve "aumentar os esforços" para responder às necessidades da população.

"O Conselho adotou hoje conclusões que sublinham, por um lado, o papel importante da Etiópia enquanto parceiro estratégico e enquanto ator multilateral chave e, por outro, reiteram as grandes preocupações da União Europeia (UE) no que se refere à situação no Tigray e no conjunto da região", lê-se num comunicado do Conselho da UE hoje publicado.

Reconhecendo que a Etiópia atravessa atualmente uma "situação doméstica complexa", com "implicações importantes" para o conjunto do Corno de África, a UE destaca que o conflito armado no Tigray "exacerba" essas "tensões" e apela a que a "instabilidade de longo prazo" e uma "maior escalada militar" sejam "evitadas".