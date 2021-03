Actualidade

O MPLA, no poder em Angola, afirmou hoje que UNITA, Bloco Democrático e PRA-JA Servir Angola (oposição) demonstram um "desnorte programático" que, considera, pretende justificar a "mais do que evidente derrota nas próximas eleições".

"Achamos que a reação deste grupo tripartido reflete um desnorte programático porque demonstra que o único programa de Governo, a única intenção que os move é apenas tirar o MPLA do poder, não estão preocupados com o povo angolano", afirmou hoje o porta-voz do Bureau Político do MPLA, Albino Carlos, em entrevista à Lusa.

Para o político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder desde 1975), a oposição "não está preocupada" com a estabilidade política e social do país e a sua reação revela uma "tentativa de escamotearem os problemas internos que têm".